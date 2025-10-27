Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США "Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области", а также протоколов к нему.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Соглашение было подписано в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. Оно предусматривало утилизацию каждой из сторон по 34 тонны оружейного плутония, признанного лишним для военных программ.

Протокол к соглашению от 15 сентября 2006 года регулировал вопросы гражданской ответственности за возможный ущерб, а протокол от 13 апреля 2010 года касался финансирования и уточнял порядок утилизации плутония - через облучение в ядерных реакторах.

Соглашение было ратифицировано федеральным законом 3 июня 2011 года и вступило в силу 13 июля 2011 года.

31 июля текущего года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выходе из соглашения, объяснив это намерением США изменить порядок утилизации плутония без согласия России. 22 октября Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения.

Недавно Москва заявила, что Штаты не выполнили ни одно из условий соглашения, а в 2016 году Путин его остановил в ответ на санкции США.

