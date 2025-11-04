В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые прокомментировали свою операцию в Покровске Донецкой области.

Информацию опубликовала пресс-служба ГУР.



Заявляется, что спецназ Главного управления разведки продолжает действовать "в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск".

"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определённые рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", - заявили в ГУР.

Также в ГУР публикуют фото командного пункта, где виден глава ведомства Кирилл Буданов.

Отметим, согласно картам украинского военного телеграм-канала Deep State, ситуация в городе лишь ухудшается для ВСУ. Украинские военные говорят, что россияне находятся уже во всех районах Покровска.

Детальнее о том, как повлиял десант ГУР на ситуацию в Покровске, мы писали в отдельном материале.

