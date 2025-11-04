Во вторник, 4 ноября, в Украине идет 1350-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 4 ноября

12.29 Россия за неполный 2025 год уже запустила по Украине в четыре раза больше "Шахедов"», чем за весь 2024-й, сообщает Sky News со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований.

В текущем году запущено 44 тыс. беспилотников "Шахед" и их модификаций. Около 64% ​​из них были уничтожены, что меньше 68% в 2024 году.

12.23 Армия РФ захватила уже около 85% Покровска, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

"Признаков того, что украинское "контрнаступление" на севере города меняет ситуацию на местности, нет", — пишет он.

Напомним, что в Покровск для контрнаступления был перекинут десант ГУР.

11.40 Скандальный распределительный пункт ТЦК в Киеве, который находится на ДВРЗ, расформировали.

Об этом сказано в ответе Минобороны на запрос нардепа Федиенко, который был подан после публикации фото с плохими условиями в этом ТЦК.

В документе говорится, что приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.

Федиенко хочет проверить лично эту информацию, посетив упомянутый ТЦК.

Отметим, что 15 октября, то есть спустя месяц после этого приказа, киевский ТЦК называл дезинформацией фотографии загаженного распределительного центра на ДВРЗ, ничего не упоминая о том, что он уже не работает.

Также оттуда регулярно публиковались кадры жестокого обращения с мобилизованными.

11.24 Армия РФ продвинулась в Покровске и к югу от Мирнограда, сообщает Deep State.

Серая зона еще сильнее расширилась севернее, по трассе между городами.

Также у РФ масштабное продвижение под Боровой: до поселка осталось около 6 км. Есть продвижение и в сторону Новопавловки Днепропетровской области.

11.06 Принудительная мобилизация в Одессе.

10.45 Обеспечение Покровска очень затруднено, просто за заезд в город уже можно давать орден, говорит офицер 25-й бригады Гера.

У РФ на этом направлении очень развита беспилотная составляющая, которая выявляет и позиции, и передвигающихся бойцов ВСУ. Им сложно доставлять боеприпасы, воду, батареи и т.д.

10.31 О прилетах в Доброполье сообщают местные паблики.

10.24 Около двух тысяч колумбийцев воюют в ВСУ, есть целые роты южноамериканцев, пишет Die Welt.

Например, пехотное подразделение 47-й бригады преимущественно состоит из колумбийских бойцов, а также нескольких чилийцев и бразильцев.

Украина вербует их из-за нехватки личного состава, а они записываются ради денег. В Колумбии зарплата солдат крайне низкая. В Украине солдаты на передовой обычно зарабатывают чуть меньше 3000 евро в месяц. В отличие от украинских солдат, иностранные рекруты могут расторгнуть контракт в любое время.

В начале войны брали только иностранцев с опытом военной службы, но сейчас Украина смягчила это требование и многие опыта не имеют. Некоторые раньше служили в колумбийском спецназе или полиции.

С начала войны только к сухопутным войскам ВСУ присоединились около 8000 добровольцев из десятков стран, включая немцев.

9.55 В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи сообщили, чьи отсрочки от мобилизации теперь продлеваются автоматически.

- люди с инвалидностью;

- временно непригодные к службе;

- родители трёх и более детей до 18 лет;

- родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

- родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;

- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

- женщины и мужчины, которые воспитывают ребёнка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

- студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

- военные, освобождённые из плена.

8.56 Ночью в Одесской области был удар по энергетике, сообщает ДТЭК.

Разрушения значительные, добавили в компании.

Паблики пишут о прилете по портовой инфраструктуре.

8.27 Ситуация в Покровске напоминает Суджу в Курской области, откуда спешно отступали украинские войска, заявляет украинский боец с позывным Мучной.

"Нет слов, просто полный пи@дец! Даже не знаю, как это комментировать... Скажу одно, ситуация напоминает как и с Суджей, когда наши козаки выходили по узкому горлышку! Мне очень жаль бойцов, очень! Больно за то, что сейчас недокомандиры втирают такую х@@ню в уши о том, что всё нормально", - эмоционально написал Мучной.

Он добавил что "хватит успокаивать людей, кормить дерьмом по новостям" и предполагает, что "правда неожиданно вылезет, и вы все в неё резко поверите, а бойцов уже невозможно будет вернуть".

8.21 В ГУР впервые прокомментировали свою операцию в Покровске.



Заявляется, что спецназ Главного управления разведки продолжает действовать "в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск".

"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определённые рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", - заявили в ГУР.

Также там публикуют фото командного пункта, где виден глава ведомства Буданов.

7.48 Сообщают о прилёте по нефтехимическому заводу в российском Стерлитамаке (Башкортостан).

Власти региона заявили, что на завод упали обломки дронов, возгорание ликвидировано, и предприятие работает в штатном режиме.

7.41 Последствия ракетного удара по Николаевской общине в Днепропетровской области.

Погибла женщина, пострадали восемь человек, среди них двое детей.

Удар повредил магазин и частные дома.