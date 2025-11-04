Анализируем итоги 1350-го дня войны в Украине.

Что происходит в Покровске

Армия РФ продвинулась в Покровске и к югу от Мирнограда, сообщает Deep State. Серая зона еще сильнее расширилась севернее, по трассе между городами.

Армия РФ захватила уже около 85% Покровска, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке. "Признаков того, что украинское "контрнаступление" на севере города меняет ситуацию на местности, нет", - пишет он и публикует свою карту.

От украинских военных поступает все больше подтверждений, что город если не окружен физически, то фактически блокирован.

Офицер 25-й бригады Гера заявил, что обеспечение Покровска очень затруднено, "просто за въезд в город уже можно давать орден". По его словам, у РФ на этом направлении очень развита беспилотная составляющая, которая выявляет и позиции, и передвигающихся бойцов ВСУ. Им сложно доставлять боеприпасы, воду, батареи.

Боец с позывным "Мучной" пишет, что ситуация в Покровске напоминает Суджу в Курской области, откуда спешно отступали украинские войска. Он критикует командование за промедление с выводом войск из города.

"Нет слов, просто полный пи#дец! Даже не знаю, как это комментировать... Скажу одно, ситуация напоминает как и с Суджей, когда наши козаки выходили по узкому горлышку! Мне очень жаль бойцов, очень! Больно за то, что сейчас недокомандиры втирают такую х#ню в уши о том, что всё нормально", - эмоционально написал "Мучной".

Он добавил что "хватит успокаивать людей, кормить дерьмом по новостям" и предполагает, что "правда неожиданно вылезет и вы все в неё резко поверите, а бойцов уже невозможно будет вернуть".

"Мучной" также пишет, что обстановка в городе продолжает обостряться, "противник плотно взялся за Покровск и развивает наступление сразу с нескольких опорных точек, пытаясь замкнуть кольцо вокруг наших позиций". Он пишет, что россияне заняли территорию Динасового завода ближе к северной части города, "и теперь этот район находится в красной зоне".

"Фактически, противник постепенно откусывает кусок за куском, расширяя свое присутствие в промышленной части города", - пишет боец.

Власти же продолжают в целом скупо комментировать ситуацию в Покровске. Президент Зеленский вчера заявил, что за последние дни продвижения там у россиян не было. Это противоречит данным Deep State, которые приводились выше. Также президентские слова оспорила нардеп Марьяна Безуглая.

"Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске (Зеленский говорил, что в Купянске осталось 60 россиян, которых "зачищают" ВСУ - Ред.). И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу", – написала Безуглая.

Шесть километров до Боровой и бои в Константиновке

Также у россиян заметное продвижение в сторону Новопавловки Днепропетровской области.

На севере у РФ масштабное продвижение под Боровой в Харьковской области - до поселка осталось около 6 км, судя по карте Deep State.

Но вернемся к Донбассу. Там бои подходят уже вплотную к еще одному городу, вокруг которого формируется вероятный охват - Константиновке.

На днях карта паблика Deep State показала продвижение "серой зоны" вплотную к восточным окраинам города. Это изменение было впервые зафиксировано в конце октября.

О том, что россияне вошли на окраину Константиновки, "глава ДНР" Пушилин заявлял еще 20 октября, а позавчера он сказал, что бои в городской черте продолжаются.

Украинские источники это в целом подтверждают - но говорят, что имеют место единичные проникновения, которые купируются ВСУ. "Со стороны Александро-Шультино (то есть, с востока - Ред.) предпринимаются попытки просочиться уже непосредственно в саму Константиновку. Некоторым отдельным группам это удаётся, однако в самом городе противник уничтожается", - заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

То есть, как и в Покровске, россияне наступают на Константиновку не сплошным фронтом, а методом "инфильтрации" малых групп через боевые порядки ВСУ. Поэтому вероятность того, что российские войска уже в городе, далеко ненулевая - учитывая, что "серая зона" с недавних пор примкнула к городской черте.

Боец ВСУ "Мучной" в свою очередь обращает внимание на события к югу от города. Там, по его информации, уже практически полностью захвачена Плещеевка (по данным Deep State, это село еще под контролем Украины) и развивается наступление на соседнее Иванополье - за которым начинается южная окраина Константиновки.

То есть, наиболее активные боевые действия идут к югу и востоку от Константиновки. "Алекс" полагает, что после Покровска за этот город начнутся ожесточенные бои.

Коррупция и пытки. Доклад Еврокомиссии по Украине

Сегодня в Украине обсуждают доклад Еврокомиссии о том, какого прогресса достиг Киев на пути в ЕС.

В докладе сказано, что Киев демонстрирует "замечательную приверженность" вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

"Недавние негативные тенденции, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, должны быть решительно обращены вспять", — говорится в проекте текста.

Речь о недавней попытке поставить под контроль генпрокурора НАБУ и САП, уточняется в документе.

Напомним, что Зеленский после давления Запада уже вернул этим ведомствам их фактическую независимость. Но, как видим, в Европе продолжают видеть признаки того, что украинская власть не оставляет планов по контролю над антикоррупционной вертикалью.

И эти признаки действительно есть. Так, продолжаются обыски у детективов антикоррупционного бюро. Например, сегодня НАБУ заявило, что ночью прокуроры со спецназом пришли с обысками к их сотруднику без решения суда, применили к нему силу, но не вручили подозрения. А накануне вели за ним слежку.

Судя по докладу, этой подковерной войной Банковой против НАБУ и САП в Европе крайне недовольны. И потому дают понять Киеву, что попытки перехватить контроль над антикоррупционными структурами нужно прекратить. Он (контроль) должен остаться у европейцев. Но, как уже писала "Страна" у ОП совсем иные планы. Там планируют "контрудар" по антикоррупционным органам, опираясь на показания взятого под стражу нардепа Христенко, которому, в том числе, вменяют влияние на антикоррупционные органы в интересах РФ.

Но Европа, как видим, пытается упредить это, показывая, что для нее вопрос принципиально важен и, в случае повторения попытки взять под контроль НАБУ и САП реакция европейцев будет не менее жесткой, чем летом.

Впрочем, Зеленский может понадеяться на то, что в условиях нынешнего критического периода войны европейцы не посмеют применить на практике свои рычаги воздействия в виде прекращения финансирования Украины даже если Банковая нанесет по НАБУ и САП новый удар.

Но верность этой теории можно проверить только на практике. В любом случае, тема контроля над антикоррупционными органами является наиболее "взрывоопасной" для отношений Зеленского и Европы с потенциально очень серьёзным и последствиями в случае нового обострения.

Другая важная чать документа касается соблюдения прав человека в правоохранительной системе.

В отчете говорится, что в Украине продолжаются многочисленные нарушения прав арестованных и заключенных, пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают серьёзную обеспокоенность.

Имеют место незаконные аресты, чрезмерная продолжительность содержания под стражей, нарушения права на жизнь, случаи пыток и жестокого обращения полицией, плохие условия содержания, недостаточное медицинское обеспечение, чрезмерная длительность судебных разбирательств и отсутствие эффективных средств правовой защиты.

Под надзором Совета Европы находится 694 дела против Украины. Украину призывают устранить системные и структурные проблемы, лежащие в основе этих нарушений, и обеспечить своевременное исполнение решений ЕСПЧ.

В частности, необходимо реформировать систему надзора, чётко разделить функции содержания под стражей и правоохранения, чтобы исключить давление на задержанных; внедрить эффективные меры по предупреждению пыток; улучшить доступ заключённых к медицинской помощи и привести условия содержания к европейским стандартам.

Ранее мы уже писали, что украинские власти пытаются добиться массовых экстрадиций из Европы по разным уголовным делам. При этом поступает всё больше сведений о жестоком обращении в украинских тюрьмах, которые нашли своё отражение и в новом европейском докладе.

Права Украины в Европе урежут?

Анализируя описанный выше доклад документ, агентство Reuters сообщило, что вступление Украины в ЕС столкнется с серьезными препятствиями и не произойдет в ближайшем будущем.

Еврокомиссар Кая Каллас сегодня заявила, что новые страны могут вступить в ЕС к 2030 году. Среди них - Албания, Молдова, Украина и Черногория. С Украиной и Молдовой Еврокомиссия готова открыть официальные переговоры о вступлении, но для этого нужно согласие всех членов блока а Венгрия и Словакия данное решение блокируют.

В Брюсселе из-за этого уже давно обсуждают два варианта выхода из ситуации: уйти от принципа единогласия или временно лишать такие страны права голоса по "чувствительным вопросам". Но пока так ничего решить не смогли, поскольку последствия такого прецедента сложно себе представить.

Но даже если Украину возьмут в ЕС, ее права там могут урезать.

Евросоюз может назначить "испытательный срок" новым членам, чтобы они в какой-то момент не оказались "новой Венгрией", которая идет вразрез общей политике. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Financial Times.

Этот испытательный срок может длиться несколько лет с возможностью исключения из блока в случае "отхода от демократических принципов". "Я не хочу прослыть комиссаром, привносящим троянских коней, которые будут действовать через пять, десять или пятнадцать лет", — заявила Кос.

Зеленский уже высказался против этого. По его словам, Украина согласна только на полноценное членство.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", - сказал украинский президент.

То есть, судя по докладу и теме с "урезанными" правами новых членов, евроинтеграция Украины обрастает новыми препятствиями.