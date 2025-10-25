Сегодня днем армия РФ нанесла удар корректируемой авиационной бомбой (КАБ) по Каменскому Днепропетровской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Перед взрывом, который слышали местные жители, в ведомстве сообщили о движении цели в сторону города.

"КАБ на Днепропетровщине в направлении г.Каменское", - сообщили в Воздушных силах.

В результате взрыва над городом поднялся высокий столб дыма.

Местные СМИ сообщили, что в городе была слышна работа ПВО, а также отметили, что город впервые подвергся атаке авиабомбами, вероятно, УМПБ-5Р или Гром-Е1.



Напомним, расстояние от Каменнского до линии фронта составляет около 170 километров.

О том, как применение Россией дальнобойных КАБ может повлиять на ход войны, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1340-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 25 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

