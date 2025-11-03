Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ зачистят Купянск Харьковской области от российских войск.

Об этом Зеленский сказал на брифинге после заседания ставки.

По словам президента, даты зачистки Купянска определены.

"Идет зачистка. Мы все зачистим. Даты определены", - отметил Зеленский.

Он также уточнил, что более детальной информацией поделиться пока не может.

Также Зеленский назвал Покровск Донецкой области ключевой точкой фронта – по его словам, там сейчас до 300 россиян, которым противостоит 245-й штурмовой полк, и в последние дни у армии РФ там успехов нет.

Напомним, военные заявляют, что Покровск уже фактически потерян.

Ранее мы писали, что Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы "блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске".

Также на фоне доклада российского военного руководства о полном окружении украинских войск в Купянске и Покровске Путин поручил принять все меры для организации их сдачи в плен и подчеркнул необходимость гуманного обращения с украинскими военнослужащими.

В свою очередь Зеленский опроверг слова Путина об окружении ВСУ в Купянске и Покровске и назвал заявления главы Кремля "полной и не первой ложью".

О том, что происходит в Покровске, мы подробно писали в отдельном материале.