Армия РФ, наступая на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, двигается в сторону Запорожья, обходя основные укрепления ВСУ.

Об этом сообщает украинский военный Станислав Бунятов в своем телеграм-канале.

"Пока наше внимание на Покровске (Донецкая область), враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге", - написал Бунятов.

К публикации он приложил инфографику, демонстрирующую активное продвижение российских войск вдоль южной границы Днепропетровской области в направлении Запорожья.

Об этом же рассказала в своих соцсетях и народный депутат Марьяна Безуглая. Она добавила, что на юге в Днепропетровской области ничего не подготовлено для обороны и регион лишен руководства.

"Главу ОВА Лысака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстренько перебросили в Одессу. Чтобы скрыть? В Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решение", - заявила нардеп.

Она также подчеркнула, что ситуация дополнительно парализует ВСУ, что накладывается на беспорядок в войсках и манипуляции главнокомандующего Александра Сырского.

Тревожные заявления относительно продвижения россиян в Днепропетровской и Запорожской областях в обход южного фронта указывают на проблему, о которой уже ранее неоднократно писала "Страна".



Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к ситуации в Донецкой области, в реальности наиболее важное с военно-стратегической точки зрения и опасное для украинской обороны направление – это Запорожье и Днепр.

Во-первых, чем дальше там на север и на запад отходит фронт, тем менее уязвимым для украинских ударов становится сухопутный коридор в Крым – главное и пока единственное стратегически важное территориальное завоевание России в нынешней войне.



Во-вторых, что еще более важно, последствия возможного прорыва россиян к Днепру и к Запорожью, не говоря уже о форсировании ими реки Днепр с выходом на правый берег, с военной точки зрения будут куда больше, чем даже захват всего Донбасса. Лишь в силу полемики с требованиями Владимира Путина о передаче Донецкой области России в Украине и на Западе часто рисуют Славянск и Краматорск как ключевые крепости, украинские Минас-Тирит и Хельмова Падь, после взятия которых российская армия якобы чуть ли не прогулочным шагом дойдет до Киева.



На самом деле захват всей Донецкой области никаких стратегических преимуществ россиянам не даст. Ни один из важнейших логистических маршрутов ВСУ не будут перерезан, ни к одному областному центру фронт не подойдет и близко. Если россияне захватят Славянск и Краматорск, то они упрутся в укрепрайон вокруг Барвенково, где, к слову, оборонительные линии, судя по данным OSNIT-аналитиков, обустроены довольно хорошо, в отличие от юго-восточной части Днепропетровской области, где сейчас продвигаются российские войска.



Если же россияне выйдут к Запорожью и Днепру или тем более захватят эти города и создадут плацдарм на правом берегу, это будет иметь колоссальные последствия для всей обороны ВСУ. Фактически логистика украинский войск окажется разрезана, транспортное плечо (а значит, и время) для маневра резервами резко увеличится, россиянам откроется прямая дорога в центральную Украину и в случае закрепления на правом берегу - к Кривому Рогу и границе с Приднестровьем с отрезанием основной территории Украины от моря.



Не говоря уже о том, что будут потеряны два крупнейших промышленных центра. Причем жизнь и экономическая активность в них практически остановятся даже без полного их захвата, стоит лишь фронту подойти на 5-10 километров к городу.



Поэтому, хотя в качестве политической цели Москва и продолжает декларировать установление контроля над всей Донецкой областью, а основное внимание в информационном поле приковано к боям за Покровск, Мирноград, Доброполье, Константиновку, Лиман и другие населенные пункты региона, не исключено, что реальное направление главного удара в планах у российского командования совсем другое – Днепр и Запорожье.

Опасность направления на Днепр и Запорожье для украинской обороны мы анализировали в отдельном материале.