Украина поставлена перед выбором между спасением территории и личного состава ВСУ в бою за Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Уход из Покровска даже для укрепления более выгодных позиций поблизости может усилить боевой дух россиян и быть использован для того, чтобы убедить непредсказуемый Белый дом в том, что Киев не способен удержать Москву от её максималистских целей. Однако пребывание в городе в условиях разворачивающихся уличных боёв само по себе несёт серьёзные риски тяжёлых потерь среди украинских войск и техники, что представляет опасность для страны, и без того значительно уступающей по численности противнику и испытывающей серьёзную нехватку личного состава", - говорится в статье.

По информации издания, контроль армии РФ над Покровском также может открыть ей путь в сторону Днепропетровской и Запорожской областей, которые хуже защищены.

Дилемма усугубляется болезненной историей других восточных городов, захваченных Россией, включая Бахмут и Авдеевку, где Украина окопалась, а затем "понесла огромные потери по мере продвижения России".

Россия хочет "оккупировать как можно больше территории на востоке и юге Украины", чтобы усилить давление с целью отмены экономических санкций и оказать "политическое давление на переговоры", заявил стратегический эксперт американской компании Sonata Андрей Рыженко.

Военные аналитики заявляют, что решения необходимо принимать быстро, поскольку окно для вывода украинских войск из Покровска может быстро закрыться. В то же время уход из Покровска может дать украинским войскам другие преимущества, если они смогут создать новые плацдармы поблизости до наступления зимы. В частности, это сократит украинские линии фронта и улучшит логистику.

Ситуации в Покровске посвятило материал еще одно западное издание Le Monde. В интервью газете украинский офицер мотострелковой бригады, находящейся в городе более года, заявил, что падение Покровска - вопрос "дней, максимум двух недель".

Он также раскритиковал "ошибки командования", которые позволили россиянам осадить город.

"Неделями не было нормального снабжения, а уже несколько дней город полностью отрезан. Никакая техника не проезжает. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, множество высоких зданий и фабрики с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцы, годы; это крепость", — сказал офицер.

Другой офицер морской пехоты, передислоцированной этим летом в Покровск, подтвердил, что "ситуация очень тяжёлая".

"Наше подразделение всё ещё контролирует квартал, куда не заходил ни один россиянин, но бои становятся всё интенсивнее. Всего за несколько дней они проникли во все районы", — сообщил он.

По его оценке, у россиян численное преимущество в солдатах и дронах в соотношении три к одному.

"Стоит нам уничтожить группу из десяти солдат, как на их место тут же приходит другая. Уничтожаем пост беспилотников? Он появляется где-то в другом месте. Их ресурсы, похоже, неисчерпаемы", — резюмировал офицер.

Ранее СМИ писали, что для Владимира Зеленского важно удержать Покровск, чтобы не выглядеть слабым перед президентом США Дональдом Трампом.

А эксперт по связи и дронам Сергей Бескрестнов заявил, что власти Украины решили удерживать город до последнего.