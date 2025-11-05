Власти Украины решили удерживать город Покровск Донецкой области до последнего.

Об этом написал в своем телеграм-канале эксперт по связи и дронам Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы. В военном плане удержание этих позиций важно, поскольку за ними открывается практически ровная территория в глубь Днепропетровской области. Если противник займет Покровск, то с его высот получит возможность далеко работать БпЛА. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизни людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя", - заявил Бескрестнов.

Ранее украинские военные заявили западной прессе, что около Покровска оказались по сути в окружении. Генштаб ВСУ отрицает эту информацию.

Напомним, о критической ситуации в районе Покровска сообщал и военный ресурс Deep State.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у армии РФ нет успехов в Покровске.