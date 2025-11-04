Ситуация в Покровске Донецкой области напоминает Суджу в Курской области РФ, откуда спешно отступали украинские войска.

Об этом украинский боец с позывным Мучной написал в своем телеграм-канале.

"Нет слов, просто полный пи@дец! Даже не знаю, как это комментировать... Скажу одно, ситуация напоминает как и с Суджей, когда наши козаки выходили по узкому горлышку! Мне очень жаль бойцов, очень! Больно за то, что сейчас недокомандиры втирают такую х@@ню в уши о том, что всё нормально", - эмоционально высказался Мучной.

Он добавил, что "хватит успокаивать людей, кормить дерьмом в новостях" и предполагает, что "правда неожиданно вылезет, и вы все в неё резко поверите, а бойцов уже невозможно будет вернуть".

В свою очередь офицер 25-й бригады Гера заявил, что обеспечение Покровска очень затруднено, просто за заезд в город уже можно давать орден.

По его словам, у РФ на этом направлении очень развита беспилотная составляющая, которая выявляет и позиции, и передвигающихся бойцов ВСУ. Им сложно доставлять боеприпасы, воду, батареи и т.д.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что в Покровске у РФ нет успехов.

Между тем нардеп Марьяна Безуглая обвинила президента Украины во лжи, заявив, что решения принимаются на основе недостоверной информации о ситуации на фронте, которую Зеленский получает от Генштаба.



В ГУР также прокомментировали ситуацию в Покровске, заявив, что после успешной десантной операции спецназ продолжает действовать "в одном из ключевых с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск".