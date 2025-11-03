Президент Украины Владимир Зеленский лжет о ситуации в Покровске Донецкой области и Купянске Харьковской области.

Об этом написала народный депутат Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

"Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу", – заявила Безуглая.

Напомним, сегодня Зеленский пообещал, что Купянск скоро будет зачищен от российских войск, а в Покровске, по его словам, у россиян нет успехов в последние дни.

Тем временем военные заявляют, что Покровск уже фактически потерян.

О том, что происходит в Покровске, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

