В Украине ширятся опасения по поводу окружения группировки ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Однако властям очень нужно его удержание несмотря на высокие потери.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в рядах ВСУ и разведке.

"Одновременно обсуждается и ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно", - говорится в статье.

Украинский военный заявил изданию, что ситуация стала крайне сложной, и неясно, насколько можно предотвратить окружение и возможен ли вообще отвод войск.

Другой солдат рассказал, что некоторые подразделения уже почти окружены.

"Ситуация крайне тяжёлая. Мы потеряли 80% города. Мы всё ещё боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в ещё худшем положении; они практически окружены", - сообщил солдат.

Его слова подтвердил украинский военный в Мирнограде.

"Даже если бы мы получили приказ отступать, вероятно, мы не пережили бы его. Вероятно, никто из нас не доберётся до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить в конце концов", - заявил боец.

Украинский дипломат, который дал комментарий изданию, провел параллели с обороной Бахмута.

"Ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она сама заявляет, – а потом отступаем. Вы всегда видите, как разведывательные подразделения развёртываются для защиты города, когда бой близится к концу", - сказал дипломат.

Пообщавшийся с газетой офицер считает, что контрнаступления были "слишком незначительными и слишком запоздалыми".

"Им следовало сделать это месяц назад, когда первые россияне вошли в город. Теперь это бесполезно и только лишает нас людей", — сказал офицер.

Сторонники Зеленского говорят, что удержание Покровска несмотря на потери важно, в том числе чтобы не потерять репутацию на международном уровне, особенно перед Дональдом Трампом. В Украине ходят слухи, что Зеленский сейчас особенно старается не показаться Трампу слабым в военном плане, чтобы тот не отдалился от Украины. Потеря Покровска и Мирнограда может иметь символические последствия для Вашингтона.

Вчера украинский военный сравнил ситуацию в Покровске с отступлением ВСУ из Суджи и раскритиковал командование ВСУ.

О критической ситуации в районе Покровска сообщает и ресурс Deep State.