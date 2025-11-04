Ситуация в районе города Покровска Донецкой области остаётся критической.

Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State, публикуя карту боевых действий вокруг населённого пункта.

По информации паблика, армия РФ "продолжает своё накопление в городе, где осуществляется её постоянная фиксация".

Как пишет обозреватель, идёт постепенное поглощение города противником – россияне "уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город".

"Противник пытается также взять под контроль местность между Покровском и Гришиным, с одновременными попытками добраться до последнего. В этой местности активно продолжаются физические зачистки [противн ика] специальными группами, ведь это ключевой участок логистики в Покровск. Однако это всё не решает главной проблемы – блокировки противника на южных окраинах, чтобы сделать невозможным проникновение в город. А исходя из того, что россияне там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", – говориться в публикации.

"Ситуация остаётся критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", – добавляет Deep State.

В Генштабе ВСУ заявляют, что по состоянию на сегодняшний день в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокирования городов войсками Рф.

"Ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении", – сказал пресс-секретарь Генерального штаба Андрей Коваль.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у армии РФ нет успехов в Покровске.

При этом украинский военный сравнил ситуацию в Покровске с отступлением из Суджи, раскритиковав командование ВСУ.