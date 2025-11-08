Российские войска снова продвинулись на нескольких направлениях.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты DeepState.

По информации, армия РФ продвинулась в Белой Горе и Плещеевке под Константиновкой.

При этом движение зафиксировано в Козацком под Мирноградом.

Ранее мы писал, что российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска Донецкой области.

Война в Украине идет 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении - Успеновском плацдарме. Армия РФ достигла самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по СЗЧ в украинской армии. В Украине продолжается жесткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

