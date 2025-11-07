Анализируем итоги 1353-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении - Успеновском плацдарме.

По данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, россияне захватили само село Успеновка, открыв дорогу на Гуляйполе с севера. На своей карте он публикует кадры из деревни.

О взятии "одного из ключевых и наиболее укреплённых узлов обороны противника на левобережье реки Янчур" заявило и минобороны РФ, которое также утвержает, что Успеновка захвачена. Оно уточняет, что поселок является вторым по размеру в Гуляйпольском районе и носит стратегический характер.

Украина потери Успеновки не подтверждала. В то же время на карте Deep State "серая зона" вокруг Успеновки выросла - по линии от Сладкого до Новоуспеновского. Кроме того, между Новым и Новоуспеновским наметился "мешок", окруженный практически со всех сторон оспариваемой территорией.

К другому важному направлению наступления РФ - Покровску. Армия РФ вчера достигла самых северо-западных, северо-восточных и северных точек города, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

ВСУ, по его наблюдениям, пока только обороняются.

"Почему ни одно геолокационное наблюдение в Покровске или его окрестностях не указывает на то, что где-то в районе города успешно проводится какая-либо украинская контрнаступательная операция? И нет. Возведение флага на здании, которое никогда не находилось под контролем России, не является успешной контрнаступательной операцией", - пишет Репке.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о проведении "мероприятий по блокированию противника" в Покровске. А егодня глава ГШУ Андрей Гнатов анонсировал некие решения по Покровску, о которых сообщат позже.

"Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач", - заявил Гнатов на совещании с Зеленским.

Напомним, многие военные призывают вывести украинские войска и Покровско-Мирноградской агломерации, чтобы избежать их потери. Также об этом уже регулярно пишут западные СМИ.

Для организованного отступления из Покровска "скоро будет слишком поздно", сообщило сегодня немецкое издание ZDF.

"Очевидно, что российское кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда быстро смыкается. Некоторые из наиболее подготовленных украинских бригад, такие как 25-я и 37-я всё ещё находятся глубоко внутри и находятся под угрозой окружения. Фактически, они, скорее всего, уже начали отступление, с приказом Генерального штаба или без него. Позиции 155-й и 92-й бригад также находятся под угрозой", - сообщает ZDF.

Поспешное, неорганизованное отступление в последнюю минуту всегда приводит к большим человеческим потерям и практически полной утрате боевой техники, которую невозможно вывезти организованно, говорится в статье.

"Трудно понять, почему высшее военное руководство Украины постоянно совершает одну и ту же ошибку: отдаёт приказ об отступлении с непригодных для обороны позиций, когда уже слишком поздно. Связано ли это с абсолютной зацикленностью на защите каждой пяди территории или с приоритетом интересов внутриполитического пиара, сейчас невозможно определить. Между тем старая поговорка о том, что ни одна армия не может защитить себя от своего собственного командира, похоже, снова подтверждает свою правоту", - пишет немецкое издание.

Украинская контратака ГУР и СБУ, по всей видимости, не смогла переломить ситуацию. Присутствие Буданова около линии фронта, "скорее всего, было медийным трюком, а не реальным военным лидерством", считают журналисты.

При этом Зеленский сегодня озвучил свою версию, почему ВСУ до последнего пытаются удержат город. Он заявил, что захват города может отсрочить усиление антироссийских санкций.

Также захват Покровска Путин может использовать как повод убедить Запад надавить на Киев с целью вывода украинских войск из Донецкой области.

"Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремиться показывать успех на поле боя. Тогда они могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договориться между собой. Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании", - сказал украинский президент.

Со стороны критиков украинской власти обсуждают другой аспект проблемы Покровска - параллельное продвижение РФ в Днепропетровской и Запорожской областях

"Должны понимать, что россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск, а когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и Запорожье. Поскольку большинство нашего руководства войском во главе с Сырским – не лучшие версии по российским лекалам, и их "стратегическое мастерство" уже давно читают и прогнозируют, то, несмотря на героизм, современность многих людей в ВСУ система принятия решений украинской армии просто не вытягивает и дергается в рамках навязанной врагом инициативы", – написала нардеп Марьяна Безуглая.

Впрочем, есть динамика и на других участках фронта. Так, армия РФ довольно существенно продвинулась западнее Волчанска, сообщает Deep State. Это говорит о том, что россияне не оставляют своей тактики "тысячи порезов", что приводит ВСУ к необходимости постоянно "тушить пожары" на участках, далеких от основных театров военных действий.

Темпы дезертирства не спадают

В октябре установлен рекорд по СЗЧ в украинской армии - службу покинули 21602 человека, сообщает экс-нардеп и командир роты беспилотников Игорь Луценко.

"Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Откатывающаяся армия - это армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, - вот что реальная опасность для существования Украины", - пишет Луценко.

Ранее сообщалось, что минувший сентябрь стал вторым по количеству СЗЧ и дезертирства с начала войны – больше было только в мае 2025-го, следует из данных Офиса генпрокурора. В целом с февраля 2022 года в Украине открыли более 230 тысяч дел за СЗЧ и 53 тысячи – за дезертирство.

Отметим, что за последний год в СЗЧ ушло в два раза больше военных, чем за первые 2,5 года войны.

В этой связи в Раде обсуждают ужесточение мер против дезертирства. В частности, арест счетов и имущества.

"Нужно точно внедрять законодательные изменения в отношении наказания. Какие это идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (сейчас это 5-10 лет тюрьмы - Ред.) Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде есть сторонники "партии СЗЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", - заявил нардеп Руслан Горбенко (Слуга народа).

Тем временем власти пытаются решить вопрос нехватки личного состава и другими способами. Минобороны готовит новую систему контрактов для военных.

Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта. Новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета. Контракты смогут подписать как действующие военные, так и будущие новобранцы.

Министр обороны Шмыгаль сегодня заявил, что новые контракты для военнослужащих будут предусматривать выбор срока службы и уровень выплат от 50 до 60 тысяч гривен. После двух лет службы по контракту военные получат право на 12-месячную отсрочку от мобилизации.

Но заработает контракт не ранее 2026 года. Сейчас проект находится на согласовании в центральных органах власти, а рассмотрение публичной версии контракта ожидается в начале следующего года.

А пока продолжается жесткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты.

В ТЦК Днепра мужчина перерезал себе вены. Сперва видео разошлось по пабликам, затем это подтвердил военкомат.

"Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. На место происшествия было немедленно вызвана скорая помощь, оказана в медицинскую

помощь, мужчина доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Что с переговорами по Украине?

США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине", заявил вчера спецпредставитель Трампа Уиткофф.

"На мой взгляд, это трудная борьба. Думаю, нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Идёт много обсуждений о том, что технические группы должны провести необходимую работу на нижнем уровне, прежде чем лидеры смогут достичь соглашения. Но я чувствую, что сегодня есть некоторый прогресс. Однако это сложный конфликт. Думаю, обе стороны не доверяют друг другу. И это действительно трудная ситуация", - заявил спецпредставитель.

Трамп также вчера заявил о прогрессе в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.

"Мы стремимся закончить еще одну войну, если это возможно – между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, думаю, мы значительно продвинулись", – сказал он.

Подробностей Трамп не привел. При этом премьер Венгрии Орбан, который скоро встретится с американским президентом, говорит, что встреча Трампа и Путина могла бы состояться в течение нескольких дней, если бы они решили "один-два" вопроса.

"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште",— сказал премьер Венгрии в интервью Magyar Nemzet. По его мнению, после такой встречи "может последовать прекращение огня и мир" в Украине.

Зеленский после этого заявил, что Орбан будет "уговаривать" Трампа на саммит с Путиным по просьбе Кремля. Но добавил, что Украина такую встречу поддержит, если она поможет привести к завершению войны.

При этом тесно общающийся с Путиным президент Казахстана Токаев дал понять, что Россия для прекращения огня по-прежнему требует уступки Донбасса.

Выдвинув в августе свои предложения по завершению войны в Украине Путин "проявил максимальную гибкость", заявил Токаев, который вчера встречался с Трампом. "Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперёд", — цитирует слова Токаева Bloomberg.

Издание отмечает, что Токаев имеет в виду согласие Путина заморозить линию фронта в обмен на вывод ВСУ со всего Донбасса (ранее Путин требовал также вывести украинские войска со всей территории Херсонской и Запорожской областей).

Также Токаев считает, что завершение войны возможно. При этом, по его мнению, Путин не смягчит еще больше свои территориальные требования, потому что "должен считаться с общественным мнением" в РФ.

То есть, судя по этим словам, Россия не снимает свое ключевое требование - вывод ВСУ из Донбасса. И пока неизвестно, чтобы Киев и его европейские союзники на это согласились.

Поэтому не совсем ясно, о каких перспективах скорого урегулирования сейчас вдруг многие снова заговорили. Хотя, возможно, у тех, кто делает об этом заявления есть расчет на то, что Зеленский все ж таки поменяет свою точку зрения и согласится на вывод войск из Донецкой области. Под влиянием военной ситуации (точно также как ранее ВСУ были вынуждены уйти из Курской области) либо под давлением Трампа.

Вполне вероятно, что именно на это и делает ставку Россия, а также ее союзники по украинской теме (например, Орбан и Токаев).

И, как видим, о том, что Москва хочет подтолкнуть Запад к давлению на Киев с целью добиться вывода украинских войск из Донбасса в качестве условия завершения войны, говорит и Зеленский. Хотя пока он и дает понять, что на такой шаг идти не готов.