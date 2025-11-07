В октябре установлен рекорд по самовольному оставлению частей (СОЧ) в ВСУ: службу покинули 21 602 человека.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший народный депутат, а ныне командир роты ударных беспилотников Игорь Луценко.

"Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируют. Это проблема номер один в армии. Откатывающаяся армия - это армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, - вот это реальная опасность для существования Украины", - написал Луценко.

Он добавил, что именно из-за нехватки состава противник ежедневно продвигается в глубь Украины.

В сентябре мы приводили статистику, по которой месяц стал вторым по количеству самовольного оставление частей и дезертирства с начала полномасштабной войны с РФ – больше было только в мае 2025.

На Западе считают, что причинами дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины являются коррупция при мобилизации, а также массовое истощение.