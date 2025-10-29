Сентябрь 2025 года стал вторым по количеству самовольного оставление частей (СОЧ) и дезертирства с начала полномасштабной войны с РФ – больше было только в мае 2025.

Об этом говорят данные Офиса генпрокурора Украины, передаёт издание "Слово і діло".

Так, с февраля 2022 года в Украине открыли более 230 тысяч дел по СОЧ и 53 тысячи – по случаям дезертирства.

При этом средние показатели бросающих службу в армии составляют 15-18 тысяч человек в месяц.

Ранее депутат Верховной Рады заявила, что около 300 тысяч служащих ВСУ дезертировали или ушли в самоволку, а полтора миллиона военнообязанных не обновили данные в ТЦК.

Напомним, журналисты ФРГ назвали причины дезертирства в ВСУ.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте обозревателя, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске противник в ближайшее время может в промзоне, что является ключевым районом для обороны города.

