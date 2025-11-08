Армия США переходит на "режим военного времени" в плане закупок. Этот режим включает в себя ускоренное внедрение инноваций и поставки американским войскам новых вооружений.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы не готовимся к мирному времени. Мы переводим Пентагон и нашу промышленную базу на военный режим, готовясь к победе, если наши противники решат проверить нас на прочность. Это момент 1939 года - или, надеюсь, момент 1981 года. Момент нарастающей срочности. Враги собираются, угрозы растут. Вы это чувствуете, я это чувствую", - заявил Хегсет.

Хегсет призвал американские оборонные корпорации ускорить разработку и производство вооружения, предупредив, что иначе они "исчезнут".

По его словам, Пентагон начинает новую эру конкуренции в оборонных закупках и новые компании получат шанс на конкуренцию со старыми гигантами.

Не так давно Пентагон приказал силам быстрого реагирования, состоящим из военнослужащих национальной гвардии США, быть готовыми к 1 января 2026 года подавлять гражданские беспорядки.

Напомним, Хегсет пригрозил РФ "возложить на нее издержки за продолжающуюся агрессию", если война в Украине не прекратится.