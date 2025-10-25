Компания Unusual Machines, связанная с Дональдом Трампом-младшим, получила крупнейший контракт на поставку комплектующих для беспилотников.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

В публикации говорится, что малоизвестное американское предприятие из Флориды, в которой сын президента США владеет активами примерно на четыре миллиона долларов, взялось произвести 3500 двигателей для дронов и другие их детали. Армия США также заявила о намерении заказать у Unusual Machines ещё 20 тысяч компонентов для БпЛА в следующем году.

Гендиректор компании Алан Эванс подтвердил, что это крупнейший заказ от правительства США, но не раскрыл его стоимость. После объявления о получении контракта акции Unusual Machines выросли почти на 13%. Представители Трампа-младшего подчеркнули, что он не участвовал в переговорах с Пентагоном и не контактировал с чиновниками администрации президента США.

Трамп-младший стал советником компании в ноябре 2024 года. После этого акции почти утроились в цене. Сам он получил в качестве советника часть акций бесплатно, часть же выкупил за собственные средства.

Но на этом связь компании с семьей Трампа не исчерпывается. Как пишет The New York Times, Unusual Machines имеет тесные связи с нью-йоркским инвестиционным банком Dominari Securities, штаб-квартира которого находится в Trump Tower и который недавно нанял Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа в качестве оплачиваемых советников.

Dominari был главным консультантом Unusual Machines во время её размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По состоянию на весну этого года два старших сына Трампа вместе владели более чем тремя миллионами акций Dominari.

Этот банк на днях заявил, что привлёк более 1,4 миллиарда долларов "для поддержки американских компаний" в таких секторах как оборонные технологии.

Ранее на встречу о совместном производстве дронов в США отправлялась делегация Украины.

Напомни, на днях президент Дональд Трамп сообщил, что у США есть тайное оружие, о котором никто не знает.