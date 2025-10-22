Украина до сих пор не получила 25 отремонтированных лёгких бронемашин LAV, обещанных Канадой еще в сентябре 2023 года. Как стало известно СМИ, власти Канады аннулировали контракт на ремонт этой техники.

Об этом сообщил телеканал СВС News со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

Министерство национальной обороны передало списанные машины компании из Онтарио Armatec Survivability для восстановления почти два года назад. О контракте на восстановление техники стало известно во время визита Владимира Зеленского в Оттаву в 2023 году. Контракт оценивали в 150–250 миллионов долларов.

Тогда премьер-министр Джастин Трюдо тогда признал, что, помимо поставок новых лёгких бронемашин, его правительство "сотрудничает с канадской промышленностью, чтобы поставлять Украине отремонтированные бронемашины Вооружённых сил Канады". Он сказал, что это "одна из многих инициатив, в рамках которых Канада использует различные ресурсы для поддержки наших украинских коллег, в том числе посредством инновационных коалиций союзников, сотрудничества с канадской промышленностью и использования собственных военных запасов".

Однако контракт с Armatec Survivability исключили из квартального отчета за июнь 2025 года. Власти отказались объяснить причину этого журналистам, мотивируя это "обязательствами по сохранению коммерческой тайны".

Но в оборонном сообществе ходят слухи о том, что проект отменили и Украина не получит отремонтированные машины, как было обещано. Так, эксперт по обороне Джеймс Безан убеждён, что соглашение провалилось.

"Это противоречит обещаниям либералов поддержать Украину. Это противоречит обещанию Марка Карни использовать оборонную промышленность для восстановления и укрепления экономики Канады", — сказал Безан.

Между тем еще в Феврале Канада обещала, что передаст Киеву 25 БМП LAV III. Видимо, имелись в виду как раз упомянутые СВС машины.

На днях мы писали, что поток военной помощи из ЕС в Украину упал более чем вдвое.