Польша не будет присоединяться к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, в переводе "список приоритетных требований Украины") - программе закупок американского оружия странами НАТО для передачи его Украине.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает Business Insider.

"Польша пока не заявляла о своем участии в программе PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины", — сказал он и напомнил, что Варшава участвует в других форматах поддержки Украины.

Косиняк-Камыш назвал инициативу серьезной и заявил, что вопрос участия Польши в PURL остается открытым.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил, что страна внесет деньги в эту программу. Украинская сторона заявляла об участии в ней семи стран. А глава Пентагона Пит Хегсет призвал союзников по НАТО активнее закупать вооружения США в рамках PURL.

Между тем военная помощь от Европейского Союза Украине летом 2025 года резко сократилась, несмотря на инициативу PURL. Падение составило 57%.

Подробнее о проблемах с помощью Украине мы писали в отдельном материале.