Военная помощь от Европейского Союза Украине летом 2025 года резко сократилась, несмотря на инициативу PURL от НАТО по закупке для ВСУ вооружений у США. Помощь уменьшилась на 57% относительно первого полугодия.

Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики на основе обновленных данных исследования Ukraine Support Tracker.

За июль и август текущего года Брюссель направил Киеву военную помощь на общую сумму 3,3 миллиарда евро, или 1,65 миллиарда евро в месяц. Это гораздо меньше, чем за период с января по июнь. Среднемесячный объем всей военной помощи оказался на 43% ниже уровня первой половины 2025 года.

Помощь резко сократилась даже с учетом выделенных 2 миллиардов долларов по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, в переводе список приоритетных требований Украины).

Как отметил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, хотя Европа и сокращает свою общую военную поддержку, решающими станут изменения показателей осенью.

В начале октября Владимир Зеленский критиковал европейских партнеров за то, что те не дают деньги на программу PURL для закупки вооружений у США, в частности ракет для систем ПВО.

