Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских партнеров, которые не дают деньги на программу PURL для закупки вооружений у США, в частности ракет для систем ПВО.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По его словам, средства уже выделили Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия.

"Это главные страны, которые дали деньги на эту программу, по которой мы покупаем дефицитные вещи, которые есть только в США. Также есть наши друзья – балтийские страны: Литва, Латвия, Эстония. Также Бельгия, Исландия и Люксембург. Мы начали говорить со странами по поводу второго круга, второго этапа их вкладов. Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому ситуация зависит сегодня от этих стран", – написал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что по программе PURL Украине было выделено 2 млрд долларов. С августа эта сумма не изменилась.

То есть фактически в течение месяца новых поступлений по этой программе не было.

Сегодня Зеленский также намекнул, что Украина в последние дни бьет по территории России собственными ракетами.