Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Украина в последние дни бьет по территории России собственными ракетами.

Об этом украинский глава написал в своем Telegram-канале.

По его словам, выпущенными по РФ боеприпасами являются не только дроны.

"В последние дни для поражения целей на территории России Украина применяет исключительно украинские изделия, и это не только дроны. Я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больше возможностей, но они зависят от финансовых возможностей", - пишет президент.

При этом он призывает Запад дать Украине больше денег на масштабирование производства.

Напомним, на днях Зеленский призвал к "одностороннему прекращению огня" в воздухе после массированного обстрела Украины.

Война в Украине идет 1321-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 6 октября, в обновляемом онлайне.

В ночь на 5 октября российские войска нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света. В областном центре после удара также загорелся индустриальный парк Sparrow. После масштабной атаки на западный регион Владимир Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе.

