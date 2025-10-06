В Киеве не поверили словам Владимира Зеленского о готовности объявить выборы и не идти на второй срок после прекращения огня. Его обещание не вызвало никакого интереса у людей, а со стороны политических оппонентов на них отреагировали с "презрением и недоверием".

Об этом написало в своем материале издание Politico.

Как сказано в статье, даже депутаты из партии "Слуга народа" считают, что Зеленский не планирует отдавать власть и "настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания". Такие выводы поговорившие с изданием депутаты сделали после недавней встречи с президентом.

Politico пишет, что в Украине "полным ходом идет предвыборная агитация, хотя точные сроки проведения выборов неизвестны". Неудавшаяся атака на НАБУ рассматривается в этом же ключе, как и текущие расследования СБУ против детективов Бюро.

"После того что произошло в июле с антикоррупционными органами, в Украину вернулась политическая борьба. Это невозможно скрыть", — заявил бывший украинский министр.

С ним согласился другой бывший министр, который считает, что Банковая используют власть, чтобы очернить соперников и помешать им.

"По сути, тактика заключается в следующем: вы говорите что-то против нас, и мы возбуждаем против вас уголовное дело и применяем к вам санкции. Они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов", - сказал бывший министр.

В контексте выборов и участия в них рейтингового кандидата Валерия Залужного воспринимают и активизацию расследований СБУ в отношении нескольких бывших генералов за провалы в 2022 году.

"Это потенциальный рычаг давления, который помощники президента рассматривают для использования против Залужного", - отметил бывший министр.

В материале сказано о "тревоге в Офисе президента из-за возможного оспаривания результатов выборов Залужным".

Почему Зеленский заговорил о выборах и уходе из власти, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, ранее СМИ писали, что на Западе и в президентской партии растет недовольство Зеленским и обеспокоенность из-за "постепенной монополизации власти" в Украине.