США дали Австралии разрешение на реэкспорт в Украину списанных танков американского производства M1A1 Abrams.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По данным издания, спустя более года ожидания началось "долгое морское путешествие" первых из 49 танков в Европу.

При этом американцы "втайне по-прежнему разочарованы решением Австралии" и сомневаются в эффективности этих машин на поле боя.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша бака — самое слабое место Abrams, а это война беспилотников", - сказал американский чиновник.

Канберра приобрела 59 танков M1A1 Abrams в 2004 году и передает Киеву те, что никогда не участвовали в боевых действиях. Из соображений безопасности правительство не раскрывает дату прибытия и точное местоположение тяжелой техники.

M1A1 Abrams серийно выпускали с 1980 года. Он стоит на вооружении армий США, Египта, Австралии, Польши, Марокко и нескольких ближневосточных государств.

Ранее мы писали, что Австралия не могла передать Украине обещанные год назад 59 списанных танков M1A1 Abrams, потому что администрация США не разрешала их реэкспорт.

Также СМИ писали, что США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию.