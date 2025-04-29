Австралия не может передать Украине обещанные год назад 59 списанных танков M1A1 Abrams, потому что нынешняя администрация США не разрешает их реэкспорт.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

Сами австралийцы также начали сомневаться в целесообразности такой поставки из-за перспективы скорого мира, отмечает издание.

"Существует обеспокоенность тем, что с учетом возможного заключения мирного соглашения будет неловко иметь танки на борту кораблей посреди океана, а также ощущается нехватка квалифицированного персонала, необходимого для присмотра за активами в море", - говорит австралийский военный чиновник.

При этом он сомневается, что эти танки будут полезны Украине, ведь их слабое место - крышка бака, куда в новых реалиях может прилететь дрон.

Издание отмечает и опасения американских чиновников, которые предостерегают Австралию от поставки из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.

Напомним, накануне в СМИ заявили, что США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию.

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