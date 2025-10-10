Мощный взрыв прогремел утром 10 октября на площадке производителя взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems (AES) в сельской местности штата Теннесси, недалеко от Бакснорта - примерно в 50 милях к западу от Нэшвилла.

Местные власти сообщили о нескольких смертях, а часть сотрудников считаются пропавшими без вести. Точные данные отсутствуют ввиду сложной обстановки на площадке. Взрыв был настолько сильным, что его услышали и ощутили за многие мили, а один из корпусов предприятия полностью уничтожен. Работу спасателей осложняют продолжающиеся хлопки и возгорания на месте ЧП.

По данным шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, удар пришёлся примерно на 8:45–8:48 утра по Восточному времени (ET). ABC News со ссылкой на местных чиновников сообщает как минимум о 13 пропавших без вести. Местный телеканал NewsChannel 5 (Нэшвилл) называет число не менее 19 человек, которые не выходят на связь. Власти и экстренные службы подчеркивают, что данные уточняются по мере доступа на территорию.

После первого взрыва на территории AES продолжались вторичные детонации, из-за чего пожарным и медикам приходилось отходить на безопасное расстояние и ожидать стабилизации обстановки. Это подтверждают и местные власти, и очевидцы. В воздух поднимались столбы дыма, а вокруг видны сгоревшие автомобили и обломки.

К ликвидации последствий подключились федеральные и штатные ведомства: ATF, Министерство внутренней безопасности США, Бюро расследований Теннесси и Агентство по чрезвычайным ситуациям Теннесси (TEMA). Последнее подтвердило наличие раненых, однако отказалось называть цифры до верификации департаментом здравоохранения штата.

Согласно публичной информации, Accurate Energetic Systems разрабатывает, производит и хранит взрывчатые вещества для военных, аэрокосмических и коммерческих нужд. Её производственные помещения в районе Бакснорта занимают порядка 1300 акров и включают несколько зданий и лабораторию. Клиенты компании - структуры Минобороны США.

Это не первый серьёзный случай на этом участке. В 2014 году при другом производственном инциденте на той же территории погиб один человек и ещё трое получили ранения (по данным The Tennessean, на которые ссылается Reuters). Тогда причиной стала авария на операциях по снаряжению боеприпасов.

Жители близлежащих городков рассказывали журналистам, что их дома встряхнуло, а камеры наблюдения показали грохот и вспышку. Один из местных жителей говорил, что "подумал, будто дом рухнул".

Причины взрыва пока не установлены. По словам шерифа, расследование будет масштабным и может занять несколько дней. Первоочередная задача - доступ к месту ЧП, поиск пропавших и информирование их семей. Власти просят жителей держаться подальше от района завода, чтобы не мешать работе служб.

Ранее журналисты подсчитали, сколько раз российские ракеты и беспилотники падали в странах Европы.