Украинка, выехавшая в Британию после вторжения РФ бросила занятия в колледже, где ей порекомендовали изучать русский язык.

Об этом сообщает леволиберальная газета в Великобритании The Guardian.

Издание рассказывает, что Екатерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент, бежав из Украины в 2022 году. Она сдала экзамены GCSE в The Excel Academy в 2023 году, после чего прошла год подготовительной учёбы в City of Stoke-on-Trent Sixth Form College (SFC), а затем в течение года изучала экономику, политологию и статистику.

По словам 19-летней студентки, когда у неё возникли трудности с усвоением предметов, преподаватели попытались убедить её вместо этого изучать русский язык.

Украинка посчитала, что такая рекоммендация "оскорбительна и бестактна", сродни "дискриминации и расизму", отмечает издание.

С тех пор Екатерина бросила учебу в SFC и занимается дома, говорится в публикации.

