Все больше школ в Берлине предлагают изучать русский язык своим ученикам.

Об этом сообщают немецкие издания.



По информации издания Tagesspiegel, в прошлом году уроки русского были в 60 учебных заведениях, годом ранее - в 54, а еще за год до этого - в 50.



Однако при этом снижается и количество учителей, которые могут преподавать этот предмет. Если в 2020/21 учебном году их было 1005 человек, то сейчас - всего 790.

В то же время лишь 14 учителей, проходящих подготовительную службу, в настоящее время изучают русский язык.

Издания Spiegel считает, что этот тренд можно объяснить, среди прочего, сокращением числа учителей, которые получили образование еще в ГДР.

Ранее СМИ писали о том, что школьникам из Украины в Великобритании предлагали изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена.

Весной в Верховной Раде заявили, что запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.

