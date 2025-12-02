В Черновцах из лицея №5 "Орияна" уволили учительницу географии, которая вела уроки на русском языке, а на требование ученика перейти на украинский назвала его скотиной.

Об этом сообщила в Фейсбуке директор учебного заведения Галина Абрамюк.

"Об инциденте, который произошел в четверг в лицее, мне в пятницу после третьего урока сообщили ученики. Дети рассказали, что произошло, написали коллективное обращение, предоставили видео и аудиозапись. Сразу же потребовала пояснений от учителя. В понедельник будет принято соответствующее решение, ведь есть грубое нарушение норм и законов в сфере образования... Никогда не была терпима к акнтиукраинскому и не буду. Учителю делегировано проводить государственническую линию, если же есть нарушение, то обязан ответить в соответствии с действующим законодательством", - сказано в публикации Абрамюк.

На видеозаписи из класса слышно, как один из учеников (судя по голосу, старшеклассник) перебивает говорящую по-русски педагога и говорит: "Мы не понимаем, говорите на государственном языке".

"Ну ты скотина", - отвечает учитель. После чего происходит какой-то шум и педагог просит учеников соблюдать дистанцию. Также она обещает, что Виталик (видимо, инициатор инцидента) будет чаще других отвечать на её уроках.

Напомним, летом языковой омбудсмен потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.

А весной на чемпионате по бодибилдингу во Львове отменили второе место атлета из Днепра за выступление под русский рэп.