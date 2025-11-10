В школах Киева заметно снизился уровень использования государственного языка на переменах и даже уроках как учениками, так и учителями.

Об этом заявил заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко, комментируя весеннее исследование.

В апреле-мае Государственная служба качества образования Украины совместно с языковым омбудсменом провела ІІІ цикл мониторингового исследования состояния соблюдения языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования. Оно позволило оценить состояние соблюдения языкового законодательства в образовании и тенденции функционирования украинского языка в стране.

По словам Сиротенко, омбудсмену поступает не так много обращений о нарушении в сфере образования - примерно 5% от общего количества жалоб. И они касаются всех форм образования, включая дошкольное и внешкольное.

"Относительно школ, эта часть жалоб составляет всего лишь одну четвертую от общего количества жалоб по образованию. Казалось бы немного. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствие нарушений. Очевидно, это связано со спецификой отношений между субъектами образования. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения", - отметил чиновник.

А вот исследование показало более тревожные тенденции: в Киеве 24% учителей на уроках и 40% на перерывах нарушают языковой закон, используя русский язык. Для сравнения, средняя цифра по Украине такова: 14% на уроках и 21% – на перерывах.

При опросе ученики отметили, что сами нарушают языковой закон: на уроках общаются на русском языке 66% опрошенных, на перерывах – 82%. По Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на перерывах – 52%. Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

"Молодое поколение использует русский язык даже чаще, чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек", - сказал Сиротенко.

