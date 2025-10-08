Причиной взрыва в квартире на киевской Борщаговке стала детонация неизвестного взрывного устройства. Ранее местные паблики сообщали, что взрыв произошел из-за газа.

Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции.

При этом стало известно, что в результате взрыва погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец.

По указанному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

На месте продолжают работу следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.

Ранее мы писали, что в Киеве на Борщаговке произошел взрыв в одной из квартир. Инцидент произошел на улице Зодчих.

Напомним, в селе Морозовка, что в Киевской области, местный житель устроил теракт с идеей убить семью гранатой у мусорного контейнера. Погибла 56-летняя женщина и ранен еще один мужчина.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска продвинулись на днепропетровском и запорожском направлениях. Минобороны РФ сообщило о захвате Нововасильевского в Запорожской области. Украина потерю населенного пункта не подтверждала. Также РФ нанесла новые удары по украинской энергетике. Под обстрел попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

