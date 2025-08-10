Сегодня днем на пляжах Одесской области взорвались две мины. Погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли три отдыхающих – женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Исходя из заявления правоохранителей, пляж, где произошел взрыв, не был разрешен для купания.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина – в Затоке.

"Все они взорвались на взрывоопасных предметах во время купания в зонах, запрещенных для отдыха", - написал он.

Одесские власти напомнили список пляжей в области, которые проверены на безопасность и открыты для купания.

В Одессе работают 30 пляжных зон:

Red Line, Портофино, Курортный, "Итака", инклюзивный пляж "Безмеж", Буфет на Малому Фонтане, "Гранд Петтин", "Куба", пляж "Калетон", муниципальный пляж "Чайка", "Сигал Бич", муниципальный пляж "Курортный", "Паблик", "Андерхилл", "Либерти", "Ибица", "Варадеро", "Кораблик", "Киви", пять участков "Соло Бич", пляж "Кокос", "Кокос-Курортный", две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег", Ланжерон, муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я ст. Большого Фонтана).

Также в области открыты еще два пляжа - Центральный городской пляж в Черноморске и пляж в поселке Приморское Измаильского района.

Напомним, в Затоке закрыли выход к морю до конца военного положения, а владельцев бизнеса обязали участвовать в разминировании.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.