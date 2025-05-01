В Затоке - курортном посёлке Белгород-Днестровского района Одесской области - закрыли выход к морю до конца военного положения.

Об этом сообщают власти местной общины, передают телеграм-каналы.

Ограничения на посещение береговой линии введены на всей территории Каролино-Бугазской территориальной общины "в связи с высокой угрозой для жизни и здоровья людей, связанной с вооружённой агрессией РФ".

В связи с этим владельцы гостиниц, отелей и баз отдыха не могут селить к себе отдыхающих и должны заниматься обследованием территории на наличие мин.

На кадрах ниже местные жители показали как сейчас выглядит курортная Затока в Одесской области. Разрушены очень многие здания.

Ранее мы показывали что происходило весной 2023 года на одном из самых популярных украинских курортов.

Война в Украине продолжается 1163-й день. Последние новости с главными событиями 1 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщил, что россияне захватили село Сухая Балка к югу от Константиновки, а также продвинулись в Торецке и Дачном Донецкой области. Зафиксировано продвижение противника и в районе Константинополя. В Сумской области армия РФ расширила серую зону в районе деревень Весёловки и Журавки, бои дошли до села Беловоды.

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