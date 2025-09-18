Посольство Украины в Грузии сообщило, что до сих пор так и не не получило от Тбилиси официальной информации о задержании украинских граждан по делу о перевозке взрывчатки, хотя это произошло неделю назад.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Посольство Украины в Грузии постоянно отслеживает распространяемую в грузинских СМИ информацию о якобы задержании грузинскими правоохранительными органами двух граждан Украины по подозрению в незаконной перевозке гексогенного взрывчатого вещества.

На данный момент в посольство не поступило официальной информации от грузинской стороны о возбуждении уголовных дел по этим обвинениям.

Консульские сотрудники посольства принимают комплексные меры для получения разрешения правоохранительных органов Грузии на встречу с указанными гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания", - говорится в сообщении.

В то же время Служба госбезопасности Грузии опровергает заявление дипломатов и заявляет, что сразу уведомила Киев о задержании украинцев, а представитель дипломатической миссии Андрей Билык, в свою очередь, подтвердил его получение.

В СГБ также утверждают, что к делу могут быть причастны украинские спецслужбы и бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая.

Ранее мы писали о том, что в Грузии обвинили украинцев в завозе взрывчатки на территорию страны.

В прошлом году в Грузии допросили воевавших за ВСУ добровольцев и вменили им в вину преступления по тяжким уголовным статьям.