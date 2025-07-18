Служба безопасности сообщает о задержании в Одессе женщины со взрывчаткой, которая готовилась совершить теракт в ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, завербованная РФ 53-летняя жительница Волыни уже провела разведку около областного ТЦК, забрала самодельную взрывчатку и должна была днем занести рюкзак с ней внутрь здания. Но ее задержали по дороге.

По легенде женщина должна была зайти в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы без вести пропавшем племяннике.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВП в военкомат", - говорится в сообщении.

Взрывчатку контролируемо взорвали.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв вблизи местного ТЦК и СП. Один человек погиб и четыре были ранены.

Также мы писали, что СБУ задержала троих мужчин, подозреваемых в подрыве возле отделения ТЦК Павлограда.