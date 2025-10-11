Военный завод в США перед взрывом получил крупный заказ на 120 миллионов долларов - Пентагон
Завод по производству взрывчатки, который взорвался в США, накануне получил крупный заказ на 120 миллионов долларов.
Об этом пишет американская газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию Пентагона о контракте, опубликованную 23 сентября.
Сообщается, что взрывчатые вещества были предназначены для производства снарядов 155 мм.
Согласно публичной информации, производственные помещения компании Accurate Energetic Systems в районе Бакснорта занимают порядка 1300 акров и включают несколько зданий и лабораторию.
Причины взрыва пока не установлены.
Ранее в британском Суиндоне, где планируют открыть завод дронов, произошёл мощный взрыв на складах в промзоне.
Открытие предприятия площадью 254 000 квадратных футов было запланировано на 2026 год. Подтверждений, что взорвался именно этот завод, нет. Официально британские власти не разглашают, что именно оказалось уничтожено взрывом.
Напомним, в начале этого года прогремел взрыв на пороховом складе завода Rheinmetall в Испании.
Детонация вызвала два пожара, один из которых охватил около 1000, а другой – около 2000 квадратных метров кустарников вблизи завода. По данным спасателей, взрыв произошёл на одном из пороховых складов компании.