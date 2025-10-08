Один из крупнейших европейских производителей ракет противовоздушной обороны Thales заявил, что над его "сверхсекретными" заводами в Бельгии все чаще летают беспилотнки. По словам директора Thales в Бельгии Алена Кеврина, закон запрещает компании сбивать или глушить эти дроны.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, неизвестные БпЛА заметили над заводом в Форт Эвени в восточном регионе Льеж. Компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для 70-мм ракет на этом предприятии.

Компания заявляет, что может использовать глушилки для блокировки сигнала, необходимого для управления дронами или сбивать их. Но европейцы опасаются падения обломков на разные предприятия, поэтому глушить беспилотники не позволено законом - ведь их обломки при падении могут нанести вред или травмировать людей.

В настоящее время таким странам, как Бельгия, придется четко определить "правильную процедуру" для подобных случаев, включая рамки обязанностей полиции и самих компаний.

Большая часть производимых Thales ракет поставляется в Украину, они могут использоваться в том числе против дронов.

Напомним, неизвестные дроны стали регулярно летать над Европой, в том числе и военными объектами. ЕС подозревает в их запуске Россию, однако Москва это отрицает. Не нашли связи с Россией и правоохранители, которые уже начали задерживать в разных странах запускавших БпЛА людей.