У нескольких европейских странах задержали лиц, запускавших беспилотники над аэропортами. Правоохранители не установили их связи с Россией.

Об этом сообщает немецкая пресса.

Так, по данным таблоида Bild, 2 октября в Норвегии арестовали трех граждан Германии, запустивших дрон над аэропортом Рёссволль. Также полиция задержала в Норвегии гражданина Китая, который управлял дроном БпЛА над аэропортом Свольвер. Его уже депортировали из страны. О российском следе в его деле при этом не сообщается.

А по данным Deutsche Welle, 3 октября во Франкфурте-на-Майне был задержан пилот-любитель из Хорватии, который решил испытать гражданский дрон и запустил его над аэропортом. В полиции заявили, что испытателю грозит штраф в более чем 10 тысяч евро. С Россией он никак не связан.

Напомним, в последние дни в Европе наблюдали неопознанные дроны над аэропортами и военными объектами. Например, дроны были замечены над военной базой в Бельгии. Также их видели в Дании, Швеции, Германии, Норвегии и других странах.

Эти события активизировали разговоры о возможном нападении России на Европу. Подробно об инцидентах с беспилотниками в небе над Европой и их возможных последствиях мы писали в отдельном материале.