В Бельгии над военной базой были замечены неопознанные беспилотники. Инцидент произошел ночью в Эльзенборне, что в нескольких километрах от границы с Германией.

Об этом сообщает издание VRT со ссылкой на Минобороны страны.

По информации издания, над военной базой во время испытаний оборудования для наблюдения были случайно замечены 15 дронов около 01:45 по местному времени (00:45 по Киеву). База в Эльзенборне известна тем, что на ней проводят учения по стрельбе и испытания беспилотников.

Предполагается, что после полета над базой беспилотники переместились через границу из Бельгии в Германию. В ФРГ их заметили сотрудники полиции небольшого городка Дюрен. Однако откуда именно взялись дроны и кто ими управлял, пока неясно. Правоохранители ведут расследование инцидента.

Напомним, что неизвестные дроны в последнее время регулярно появляются в разных странах ЕС. Европейцы подозревают в их запуске Россию, однако Москва это опровергает.

После неоднократного появления дронов в её воздушном пространстве Дания приняла решение закрыть его для всех гражданских беспилотников.