С понедельника по пятницу Дания закрывает воздушное пространство страны для всех гражданских беспилотников.

Об этом заявило министерство транспорта Дании, передаёт немецкий телеканал N-tv.

"На следующей неделе Дания примет глав государств и правительств ЕС, где мы уделим особое внимание безопасности. Поэтому мы закроем воздушное пространство Дании для всех гражданских беспилотников с понедельника по пятницу", – говорится в сообщении.

Решение принято на фоне сообщений о появлении неопознанных дронов над аэропортами и военными базами страны в последние дни, отмечает N-tv.

Напомним, по данным The Guardian, над военными базами Дании неизвестные дроны появлялись вторую ночь подряд. В НАТО заявили, что будет "проводить ещё более усиленный контроль, используя новые многофункциональные средства в регионе Балтийского моря".

Ранее Германия приняла решение о перехвате объектов над Эстонией.

