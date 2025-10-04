Украинские военные сбивали дроны в небе над Данией - Генштаб ВСУ
Украинские военные сбивали датские беспилотники в небе над Данией.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.
В заявлении говорится, что служащие Вооружённых сил Украины показали европейцам боевой опыт, полученный в ходе войны с Россией. В ходе демонстрации сбития украинские военные применили дроны-перехватчики "Стинг", уничтожившие датский дрон "Банши".
"Представители разных стран Европы могли собственными глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", – говорится в сообщении.
Напомним, Дания экстренно мобилизирует резервистов для борьбы с беспилотниками.
Ранее в Politico писали что западный проект "Стена дронов" вызвал критику и разногласия среди европейских лидеров.
Война в Украине продолжается 1319-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали об ударе по газодобывающей инфраструктуре, исходе людей из Днепропетровской области, сомнениях Трампа в эффективности "Томагавков" для ВСУ и других темах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.