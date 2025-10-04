Украинские военные сбивали датские беспилотники в небе над Данией.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

В заявлении говорится, что служащие Вооружённых сил Украины показали европейцам боевой опыт, полученный в ходе войны с Россией. В ходе демонстрации сбития украинские военные применили дроны-перехватчики "Стинг", уничтожившие датский дрон "Банши".

"Представители разных стран Европы могли собственными глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", – говорится в сообщении.

Напомним, Дания экстренно мобилизирует резервистов для борьбы с беспилотниками.

Ранее в Politico писали что западный проект "Стена дронов" вызвал критику и разногласия среди европейских лидеров.

Война в Украине продолжается 1319-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали об ударе по газодобывающей инфраструктуре, исходе людей из Днепропетровской области, сомнениях Трампа в эффективности "Томагавков" для ВСУ и других темах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.