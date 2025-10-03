Идея Европейской комиссии создать "стену дронов" на восточных рубежах ЕС дала трещину еще до перехвата первого российского объекта.

Об этом пишет Politico.

В Брюсселе предлагают создать щит из радаров и перехватчиков, чтобы защитить от воздушных вторжений восточный фланг Евросоюза.

"Для стран Балтии и Польши это звучит как разумный ответ на растущую чрезвычайную ситуацию. Но более далёкие от России страны подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о её осуществимости и стоимости, о том, как она вписывается в военные планы ЕС и НАТО, и не является ли она попыткой Брюсселя узурпировать власть в сфере национальной оборонной политики", - пишет издание.

Брюссель вместе с прифронтовыми государствами предлагает использовать на защиту от дронов деньги ЕС, что требует согласия всех столиц блока. Но южные страны Италия и Греция заявили, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что защитить таким образом все 3000 км границы невозможно. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече в Копенгагене раскритиковал план в "очень резких" выражениях.

Однако в целом мало кто из европейцев сомневается, что Европе необходимо улучшить свои возможности по отражению российских беспилотников. У блока нет технологий обнаружения и дешевых способов поражения БпЛА. И несмотря на возражения в Копенгагене, лидеры ЕС в конечном итоге приняли оборонные предложения Еврокомиссии, включая стену от беспилотников. А потому ожидается её реализация в той или иной форме, хотя сроки, стоимость и возможности ещё предстоит прояснить.

