После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Европейский Союз намерен созвать переговоры о создании стены дронов для защиты восточных границ блока.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит заявление еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса о том, что обсуждения стены дронов пока находятся на начальной стадии. По его словам, в Брюсселе проект представляют как сочетание средств обнаружения, поражения и систем глушения для нейтрализации приближающихся беспилотников.

Кубилюс добавил, что к переговорам привлекут и Украину: украинские военные и инженеры должны поделиться опытом противодействия дронам, накопленным в ходе войны.

"Мы действительно хотим очень, очень энергично и эффективно подготовиться, чтобы как можно скорее закрыть эту брешь, которая для нас действительно очень опасна", - сказал он.

Напомним, польская и натовская ПВО смогла сбить только четыре российских дрона из 19, причём одна из ракет истребителя F-16 упала на жилой дом. В Польше назвали такие результаты успехом.

Вчера сообщалось, что Украина и Польша планируют создать совместную оперативную группу по беспилотникам.