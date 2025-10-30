Пентагон приказал силам быстрого реагирования, состоящим из военнослужащих национальной гвардии США, быть готовыми к 1 января 2026 года подавлять гражданские беспорядки.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на поступившие в ее распоряжение документы.

В конце августа президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность национальной гвардии каждого американского штата к реагированию на гражданские беспорядки, а также призвал его создать постоянные силы быстрого реагирования, которые могут быть отправлены в любую точку страны по первому требованию.

"Пентагон приказал тысячам военнослужащих национальной гвардии пройти в течение следующих нескольких месяцев комплексную подготовку по подавлению массовых гражданских беспорядков... Недавно созданные "силы быстрого реагирования" в составе национальной гвардии должны быть обучены, оснащены средствами для подавления беспорядков и готовы к развёртыванию к 1 января", - говорится в публикации.



Издание со ссылкой на документы пишет, что общая численность сил составит 23,5 тысячи военнослужащих во всех 50 штатах США и ​​трёх территориях, за исключением округа Колумбия.

Напомним, недавно Трамп вывел на улицы Чикаго техасских гвардейцев, несмотря на протесты властей. Сообщалось, что отряды спецагентов в тактическом снаряжении вылавливали в городе нелегалов, вытаскивают их из автомобилей и заталкивают в автобусы для дальнейшей депортации.

А летом Трамп ввел в Лос-Анджелес нацгвардейцев для подавления протестов против высылки мигрантов.