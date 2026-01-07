Анализируем итоги 1414-го дня войны в Украине.

Переговоры в Париже

Как мы уже писали, вчера в столице Франции состоялись две встречи - "коалиции желающих", а также представителей США и Украины.

Первая встреча была посвящена западным гарантиям безопасности для Киева в случае окончания войны. Вторая - обсуждению мирного плана в целом, включая вопросы территорий.

По итогу Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. При этом Макрон сообщил, что предельная численность ВСУ после завершения войны будет не 800 тысяч, как настаивал Киев, а 700 тысяч.

Также Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории - об этом сообщил британский премьер Стармер.

Однако пока нет данных, что все это поддержали Соединенные Штаты, и что введение войск уже вписано в план Трампа по Украине.

В итоговом заявлении Уиткоффа (к которому мы еще вернемся ниже) ничего не говорится о том, что США подписались под военными гарантиями Киеву. Хотя он и заявил, что на парижских встречах достигнут "значительный прогресс" - как по вопросу гарантий, так и по другим темам, включая послевоенное восстановление Украины.

Возвращаясь к гарантиям, польский премьер Туск заявил, что конкретика об участии различных стран в гарантиях Украине пока только на уровне черновиков.

А уже сегодня газета Politico написала, что США не стали подписывать совместное коммюнике с Европой и Украиной по гарантиям безопасности.

То есть - полного единства в этом вопросе пока у европейцев с Трампом нет и пока заявления «коалиции желающих» выглядят как попытка Киева, Европы и «ястребов»-республиканцев внести в мирный план такие изменения, которые отвергнет Москва - после чего обвинить Кремль в срыве переговоров и побудить пребывающего в состоянии куража после операции в Венесуэле Трампа занять предельно жесткую позицию в отношении Москвы.

Но для успеха этой стратегии одной декларации о намерениях Зеленского, Макрона и Стармера недостаточно. Нужно ещё два условия.

Первое - согласие на поддержку европейских войск в Украине со стороны Трампа, без которого Франция и Британия свои подразделения посылать не хотят. А его пока публично не прозвучало. Ни Кушнер, ни Уиткофф также пока официально не подтвердили согласие Вашингтона на предложенный Зеленским и европейцами план по размещению войск.

Второе - если Трамп согласится на размещение европейских войск, то нужно, чтоб это отвергла Москва.

Кремль постоянно заявляет, что размещение иностранных войск в Украине для него недопустимо. Однако, помимо войск есть ещё один спорный вопрос - требование РФ о выводе украинских войск из Донбасса.

И если Трамп и его представители принесут Москве с одной стороны, согласие Киева на вывод войск, а с другой стороны - проект гарантий безопасности Украины с размещением небольшого контингента западных войск, то отреагирует ли на это Москва однозначным отказом - вопрос открытый. Особенно учитывая, что 10-15 тысяч иностранных солдат для РФ точно серьезным препятствием не станут, а готовность западных стран, в случае новой войны в Украине, напрямую в ней участвовать, рискуя войти в ядерный конфликт, вызывает большие сомнения.

Однако, пока неизвестно, согласилась ли Украина на вывод войск из Донбасса. Судя по публичным заявлениям властей, согласия нет. А потому Москва может в диалоге с американцами вообще никак не реагировать на идеи об иностранных войсках в Украине, заявляя «сначала давайте решим по Донбассу и только потом об остальном поговорим».

Донбассу скорее всего были посвящены сегодняшние встречи уже между Уиткоффом и Кушнером с украинскими представителями.

Буданов заявил, что уже «есть конкретные результаты», но «не вся информация может быть публичной». А, по словам Умерова, переговоры с американцами в Париже переходят к "этапу практических решений".

Зеленский заявил, что украинская делегация и США обсуждают сегодня в Париже «самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям».

Также украинский президент заявил, что к февралю Рада может принять законы, необходимые для выборов и референдума в условиях военного положения. Что, по словам Зеленского, также является частью парижских переговоров и мирного плана в целом.

Однако, пока, повторимся, нет четкого понимания есть ли уже договоренности как по территориям, так и по гарантиям безопасности.

Захват российских танкеров

США сегодня захватили два танкера, которые, как утверждается, входят в российский "теневой флот".

Один из них - судно "Маринера" - был напрямую под российским флагом. США официально сообщили о захвате корабля международных водах Атлантического океана. Основание - танкер в декабре пытался нарушить американскую блокаду Венесуэлы.

Россия подтвердила захват и назвала его нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По данным минтранса РФ, военно-морские силы США высадились на «Маринеру», после этого связь с судном была утеряна.

Москва заявляет, что судно получило временное разрешение на плавание под флагом РФ, «выданное на основании российского законодательства и норм международного права».

СМИ писали, что Россия разрешила зарегистрировать танкер в своей юрисдикции в декабре - для вывода его из-под блокады Венесуэлы. И что американцы пытались задержать танкер еще тогда, но российский экипаж, как заявлялось, смог отбиться от абордажа.

Второй танкер - "София" - был захвачен американцами в Карибском море. Под каким флагом он ходил, пока неизвестно, но командование США называет его российским.

Министр войны США Хегсет заявил, что США задержали танкеры, потому что они связаны с Венесуэлой. Он заявил, что блокада венесуэльской нефти продолжится «в любой точке мира». А секретарь министерства внутренней безопасности Кристи Ноем пообещала, что США продолжат захватывать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой. То есть, вероятно, это не последний инцидент.

В целом ситуация с захватом российского танкера американцами может иметь далеко идущие последствия. В том числе и для войны в Украине.

Эти последствия вписываются в общую линию «ястребов» в окружении Трампа по усилению конфронтации с Россией, что, в свою очередь, делает крайне проблематичными любые договоренности по Украине (эту линию с побуждением Трампа занять более жесткую позицию в отношении РФ мы описывали подробно здесь).



Естественно, подачу подхватывает и российская «партия войны» - по Z-пабликам уже несется «доколе будем терпеть, почему не отвечаем».

Впрочем, усложнение ситуации вокруг переговоров по миру в Украине – лишь часть общей картины резкого усиления геополитического противостояния в мире, которое запустили события вокруг Венесуэлы. Причем речь идет не только о похищении Мадуро, но и, даже в еще большей степени, о морской блокаде Венесуэлы (подробнее о ней - здесь).

Точно также США могут затем блокировать и судоходство в российские порты, и судоходство в порты китайские, используя то, что пока ещё, на данный момент, американский флот является самым сильным в мире.

Захват российского танкера – красноречивый прецедент в этом плане. Также могут быть захвачены и китайские корабли. Не говоря уже о подсанкционных судах, которые возят нефть и прочие товары из российских портов.

И для России, и для Китая это огромный вызов экзистенциального масштаба, так как фактически оказывается заблокирована большая часть их внешней торговли. А следовательно, нельзя исключать неких очень резких движений с их стороны в отношении США, что, в свою очередь, кратно усилит риски начала глобальной ядерной войны.

При этом по Украине, несмотря на все происходящее, пока еще нельзя однозначно говорить, что переговорный процесс орван. У Трампа, судя по его словам, остается интерес к завершению войны и вряд ли он успел полностью сменится на готовность к фронтальной конфронтации с РФ («ястребы» - это только часть его окружения, хотя влияние их сейчас резко возросло).

Но если действительно отношения США и РФ войдут в штопор и начнут балансировать на грани ядерного конфликта, то никто уже о завершении войны в Украине думать не будет. Наоборот, она может пойти по пути максимальной эскалации и даже вовлечь в себя новых участников.

Отменит ли Зеленский выезд 18-22-летних

Канцлер Германии Мерц вчера снова призвал Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

По мнению Мерца, Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не уезжали в Германию, Польшу или Францию.

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус после этого заявил, что во всей Европе поддерживают позицию Мерца. В том числе сам Зеленский.

"Думаю, это явление в целом наблюдается в Европе. Здесь есть политический аспект, который побуждает федеральное правительство выражать свою озабоченность. Украинский президент разделяет эту озабоченность: стране нужны молодые мужчины, чтобы управлять государством, поддерживать работу государственных институтов и общественный порядок. И это не в интересах Германии, чтобы Украина теряла молодых людей", - заявил Корнелиус.

Зеленский, впрочем, пока не подтверждал, что "разделяет эту озабоченность".

По факту заявление Мерца является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского.

Отметим, что призывы отменить разрешение на выезд молодым парням регулярно звучат не только извне, но и изнутри Украины. В основном от сторонников тотальной мобилизации и продолжения войны с Россией. Но также многие апеллируют к тому, что с массовым отъездом молодых людей начались проблемы у многих бизнесов, которые ранее нанимали парней этой возрастной категории на работу, не опасаясь, что их мобилизуют.

В частности, сегодня об этом заявил волонтер Притула. Он призвал отменить разрешение на выезд за границу для парней 18–22 лет, потому что бизнесу не хватает рабочих рук.

Однако вряд ли Зеленский решатся на возврат запрета, пока есть вероятность близких выборов президента, подготовка к которым идет - по крайней мере, на законодательном уровне. И пока в целом есть шанс, что переговоры увенчаются успехом, и война завершится.

В случае выборов президент, как мы уже анализировали, особенно рассчитывает на голоса "диаспоры", чей выбор практически невозможно проконтролировать оппозиции, и где можно "нарисовать" любой результат]я выгодный власти.

Другое дело, если переговоры сорвутся, и начнется новая эскалация войны, а выборы будут отложены в долгий ящик. Тогда украинская власть с высокой вероятностью использует и этот, и другие рычаги ужесточения мобилизации.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась возле Русина Яра и Нового Шахово и в Федоровке в выступе восточнее Константиновки, сообщает Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян в районе Дорожнянки южнее Гуляйполя.

В Одесской области сегодня были прилеты по двум портам, сообщает вице-премьер Кулеба. Один человек погиб, пятеро ранены.

Повреждены объекты порта, админздания, контейнеры с маслом.

Также ночью дроны атаковали Днепр, пострадали семь человек, повреждены машины и многоэтажки.