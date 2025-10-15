Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил РФ "возложить на нее издержки за продолжающуюся агрессию", если война не прекратится.

Об этом глава министерства войны заявил после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

По словам Хегсета, США и союзники могут ввести дополнительные меры против России, если конфликт в Украине не удастся урегулировать в ближайшее время.

"Настало время положить конец этой трагической войне, прекратить бессмысленное кровопролитие и сесть за стол переговоров. Если же война не закончится, если в ближайшее время не появится путь к миру, Соединённые Штаты вместе с нашими союзниками предпримут необходимые шаги, чтобы возложить на Россию издержки за продолжающуюся агрессию. Если нам придётся сделать этот шаг, военное ведомство США готово выполнить свою часть работы – так, как это способны сделать только Соединённые Штаты", – сказал он.

Хегсет отметил, что союзникам следует немедленно увеличить свои взносы в запущенную в августе программу PURL, предназначенную для покупки и доставки американских вооружений, оплаченных членами альянса.

Таким образом, пояснил министр, Украина получит "огневую мощь", "обязательства" европейцев превратятся в "возможности" для ВСУ.

Между тем глава Пентагона не назвал средств, которыми он планирует "выполнить свою часть работы".

Напомним, военная помощь от Европейского Союза Украине летом 2025 года сократилась на 57% по сравнению с первым полугодием, несмотря на программу PURL по закупке вооружений у США.



Подробнее о проблемах с помощью Украине мы писали в отдельном материале.