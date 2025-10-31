Пентагон одобрил поставку Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации трех американских и европейских официальных лиц, в Объединенном комитете начальников штабов заявили Белому дому, что передача ракет не окажет негативного влияния на запасы Соединенных Штатов.

Отметим, что во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон Трамп не дал согласия на передачу этих ракет Украине, отметив, что США "нужны" эти ракеты.

Напомним, почти неделю назад Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк".

До этого он заявлял, что Киев ведет переговоры с европейскими партнерами, которые могут помочь с получением дальнобойных ракет, включая "Томагавки". Президент добавил, что Путин нервничает, поскольку понимает, что дальнобойное оружие может изменить ход войны.

