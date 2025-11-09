Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о поездке в Украину, в ходе которой в ТЦК забрали ее водителя.

Пост, посвященный визиту в Херсон, Джоли опубликовала на своей странице в Instagram.

Инцидент с мобилизацией мужчины, сопровождавшего её кортеж, актриса не упомянула, но призвала к дипломатии, чтобы остановить страдания мирных жителей.

"Трудно понять, как в мире с таким потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и во многих других местах продолжают ежедневно страдать - словно те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить всех мирных жителей одинаково", - написала Джоли.

Отдельно она упомянула угрозу дронов в Херсоне и Николаеве и заявила, что там идет настоящее "человеческое сафари". Также украинцы говорили говорили с актрисой "о психологическом бремени постоянной угрозы — и о более глубоком страхе быть забытыми миром".

Напомним, мужчина, задержанный николаевским ТЦК и СП во время сопровождения Джоли в Херсон, оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрием Пищиковым.

Ранее сообщалось, что из ТЦК мужчину отпустили. Однако позже стало известно, что Дмитрия всё же мобилизовали в ряды украинской армии.